João Fonseca na segunda rodada de Indian Wells: data, horário e onde assistir

Fonseca sofreu, mas venceu na estreia. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O tenista brasileiro João Fonseca entra em quadra neste sábado (8) pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Seu adversário será o britânico Jack Draper, número 13 do mundo. A partida começa às 16h (de Brasília).

Draper tem 23 anos e está em ascensão no circuito. Este ano, disputou nove partidas e conquistou nove vitórias. Ele caiu nas oitavas de final do Australian Open e na final do ATP 500 de Doha, na semana passada. Fonseca e Draper nunca se enfrentaram.

Onde assistir a João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells

A ESPN 2 e a Disney+ anunciam a transmissão do jogo.

Estreia com dificuldade

Esta é a segunda vez que Fonseca disputa um Masters 1000, grupo de torneios de segunda maior hierarquia no tênis, atrás apenas dos Grand Slams. No ano passado, ele chegou à segunda rodada no saibro de Madrid.

Na quinta-feira (6), o brasileiro sofreu para vencer o também britânico Jacob Fearnley por 2 a 1 (6/2, 1/6 e 6/3).

Possíveis adversários

Caso siga no torneio, Fonseca não terá vida fácil. Em uma hipotética terceira rodada, um possível adversário é o canadense Felix Auger Aliassime, que enfrenta o americano Jenson Brooksby.

Se chegar as oitavas de final, o jogo pode ser contra o americano Taylor Fritz, quarto colocado no ranking. Indo adiante, as quartas teriam como provável adversário o russo Andrey Rublev, vencido por Fonseca no Australian Open, ou o americano Ben Shelton.

Um cenário de semifinal apresenta jogo ou contra contra o sérvio Novak Djkovic ou o espanhol Carlos Alcaraz. No outro lado da chave, os mais cotados para chegaram à final são o russo Daniil Medvedev, da Rússia, e Alexander Zverev, da Alemanha.

Líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner cumpre suspensão de três meses por doping.

Premiação e pontos

A classificação para a segunda rodada garantiu ao brasileiro a premiação de US$37.650 (R$ 216 mil na cotação atual). Se avançar, embolsará, pelo menos, UU$64,5 mil (R$ 371 mil). O campeão do torneio arrecadará ao todo US$ 1,2 milhão (R$ 6,9 milhões).

A vitória na primeira rodada garantiu a Fonseca 30 pontos no ranking. Por enquanto, ele deve subir da posição número 80 para a 77 da lista.

A classificação para a terceira rodada garante 50 pontos, o que deve lhe colocar entre os primeiros 70 jogadores do mundo.

Os outros brasileiros em Indian Wells

O Brasil conta com outros dois tenistas em quadra no torneio de simples. Thiago Wild joga nesta sexta-feira (7) contra o grego Stefanos Tsitsipas.

O vencedor enfrentará na terceira rodada quem passar do duelo entre o italiano Matteo Berrettini e o australiano Christopher O'Connell.