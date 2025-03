João Fonseca estreia no Masters 1000 de Miami: saiba horário e onde assistir

O tenista brasileiro João Fonseca , número 60 do ranking mundial, fará sua estreia no Masters 1000 de Miami entre quarta e quinta desta semana.

Brasileiro e americano se enfrentam pela terceira vez

João vem de conquista no Challenger 175 de Phoenix, no último final de semana. Ele já conquistou três títulos nesta temporada.

Esta será a terceira vez que o brasileiro e Tien se enfrentarão no circuito profissional da ATP. João venceu duas vezes no Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas com menos de 21 anos na temporada.

No juvenil, os dois decidiram o US Open, com João conquistam o título em cima de Tien, assim como no Next Gen.