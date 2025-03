João Fonseca estreia em Indian Wells: data, horário e onde assistir

João Fonseca conquistou o seu primeiro título de nível ATP este ano. Divulgação / IEB+ Argentina Open

João Fonseca fará a sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells contra o britânico Jacob Fearnley, número 81 do ranking mundial, uma posição atrás do carioca. A partida ocorrerá na quinta-feira (6), a partir das 16h.

João e Fearnley se enfrentaram este ano no Challenger 125 de Camberra, na Austrália. A vitória foi do brasileiro, que foi o campeão do torneio.

Quem avançar do confronto terá como adversário o também britânico Jack Draper, cabeça de chave número 13 do torneio e 14º colocado no ranking da ATP.

Onde assistir a João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells

A ESPN 2 e a Disney+ anunciam a transmissão do jogo. Zero Hora acompanhará em tempo real.

Os outros brasileiros em Indian Wells

O Brasil terá mais dois tenistas em quadra no torneio. Thiago Wild terá pela frente o francês Alexander Müller, responsável por eliminar João Fonseca na primeira rodada do Rio Open. Eles se enfrentam a partir das 16h desta quarta-feira.

O vencedor enfrentará na segunda rodada o grego Stefanos Tsitsipas, oitavo cabeça de chave do torneio e tenista número 9 do mundo.