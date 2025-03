João Fonseca estreia contra norte-americano em Miami e pode fazer revanche da Davis na segunda rodada

João fará sua estreia contra Learner Tien, de 19 anos e atual 66º do mundo. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

João Fonseca fará um duelo de jovens na estreia do ATP 1000 de Miami, diante do norte-americano Learner Tien, 66º do mundo de somente 19 anos, e já seu "freguês" no circuito.

Empolgado com o título no Challenger de Phoenix, o brasileiro de 18 anos terá a chance de se vingar do francês Ugo Humbert, de quem perdeu na Copa Davis, caso avance para a segunda rodada.

O adversário da estreia, possivelmente na quarta-feira (19), já é conhecido do brasileiro, a quem superou nas três vezes em que se enfrentaram. Antes de se profissionalizarem, eles decidiram o US Open Juniors de 2023, quando João Fonseca começou a chamar atenção no circuito ao levar o troféu com virada de 4/6, 6/4 e 6/3.

Já neste começo de 2025, foram dois encontros com Tien no Next Gen ATP Finals, e dois triunfos. O brasileiro fez 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 na fase de classificação e depois, na definição do título, buscou a virada para levantar o troféu com 2/4, 4/3 (10/8), 4/0 e 4/2.

O sorteio das chaves definiu que o primeiro top 32 no caminho do principal tenista do país seja justamente seu algoz na Copa Davis, no mês passado: o francês Ugo Humbert, de quem perdeu.

A chave do brasileiro, levando em consideração que os grandes favoritos avancem, terá dois duelos com rivais entre os 10 cabeças de chave do Masters 1000, na terceira fase e nas oitavas de final, o que seriam bons testes para o psicológico de João Fonseca. Em suas derrotas no Rio Open e no Masters 1000 de Indian Wells, ele admitiu que o nervosismo pesou.