João Fonseca esbarra em erros e perde para cabeça de chave 13 em Indian Wells

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A estadia de João nos Estados Unidos ainda terá mais uma parada. Ele está na chave principal do Miami Open, que começa no dia 19 de março, na Flórida.

Primeiro set

O carioca de 18 anos foi quebrado logo no terceiro game, mas conseguiu devolver no seguinte, empatando em 2/2. João voltou a perder seu saque na reta final do set.