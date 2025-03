João Fonseca conhece adversário da estreia pelo Masters 1000 de Indian Wells 

João Fonseca vem de eliminação precoce no Rio Open.

A data da partida ainda não está marcada. O adversário de João Fonseca é o 81º do ranking e tem 23 anos. Já o fenômeno carioca é o 80º e tem 18 anos. É a primeira vez que eles se enfrentarão no circuito mundial.

Se João Fonseca vencer o desafio, terá outro britânico pela frente, na segunda rodada: Jack Draper, 14º do mundo.

Outro brasileiro na disputa, Thiago Wild (91º do mundo) enfrenta o francês Alexandre Muller, que derrotou Fonseca na primeira rodada do Rio Open e sagrou-se, depois, vice-campeão. Quem passar, encara o grego Stefanos Tsitsipas (nono do ranking) na segunda rodada.