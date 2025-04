João Fonseca alcança maior ranking da carreira; campeão em Miami, Mensik sobe 30 posições

João Fonseca subiu para o 59º lugar no ranking. LUIS ROBAYO / AFP

João Fonseca continua em ascensão na carreira, ganhando posições no ranking da ATP em sua busca pelo ainda distante top 20.

Com a boa apresentação no Masters 1000 de Miami, no qual caiu na terceira rodada, o brasileiro alcançou sua melhor posição, subindo ao 59º lugar.

Campeão ao surpreender o favorito Novak Djokovic na decisão deste domingo (30), o tcheco Jakub Mensik foi quem mais escalou a lista, subindo 30 posições e aparecendo em 24º.

Ascensão de Fonseca

Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, João Fonseca ganhou uma posição na lista divulgada pela ATP nesta segunda-feira (31).

Ele soma 961 pontos e ultrapassou o chinês Juncheng Shang. O outro brasileiro a aparecer no Top 100 é Thiago Monteiro, que subiu do 99º lugar para o 94º, com 628 pontos.

Já Thiago Wild fez caminho contrário e saiu do seleto grupo após muito tempo. Então 96º, o brasileiro despencou ao perder 17 posições e agora figura somente em 113º, com 557 pontos, após despedida na largada em Miami. Felipe Meligeni é o 152º com 381 pontos e 24 posições superadas.

A conclusão do Masters 1000 ainda trouxe outras novidades na lista. O russo Daniil Medvedev, outro a decepcionar na Flórida, deixou o top 10 e agora aparece no 11º posto com 3.290. Por outro lado, o algoz de João Fonseca, o australiano Alex de Minaur, subiu para a 10ª colocação e o grego Stefanos Tsitsipas apareceu em oitavo.

Mesmo realizando excelente campanha e caindo somente na final, o sérvio Novak Djokovic se manteve no quinto lugar, com 4.510. Quem teve muito a festejar foi o campeão Jakub Mensik, que deu salto gigantesco com os 1000 pontos conquistados em sua primeira conquista de Masters 1000 da carreira, saindo da 54ª posição para a 24ª, com 2.032.

O italiano Jannik Sinner mantém a vantagem tranquila na frente, seguido pelo alemão Alexander Zverev e o espanhol Carlos Alcaraz.

Bia Haddad sobe

Na divulgação da lista feminina da WTA, nada de mudança nas cinco primeiras colocações, mas houve uma boa notícia para o Brasil. Mesmo ainda amargando uma sequência de quedas na estreia, como ocorreu em Miami, Bia Haddad ganhou uma colocação, subindo para 17ª, com 2.259 pontos.

A espanhola Paula Badosa entrou no top 10 e agora é a nona do ranking, com 3.821, enquanto a vice-campeã Jasmine Paolini ultrapassou a jovem russa Mirra Andreeva e está em sexto. A italiana soma 4.843 pontos. A campeã Aryna Sabalenka está folgada no topo, com 10.541. A belarussa tem mais de 3.000 de vantagem para a polonesa Iga Swiatek, com 7.470.

Ranking da ATP

1º - Jannik Sinner (ITA), 10.330 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 7.645

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 6.720

4º - Taylor Fritz (EUA), 5.290

5º - Novak Djokovic (SER), 4.510

6º - Casper Ruud (NOR), 3.855

7º - Jack Draper (EUA), 3.780

8º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.445

9º - Andrey Rublev (RUS), 3.440

10º - Alex de Minaur (AUS), 3.335

59º - João Fonseca (BRA), 691

94º - Thiago Monteiro (BRA), 557

113º - Thiago Wild (BRA), 557

152º - Felipe Meligeni (BRA), 381

Ranking da WTA

1ª - Aryna Sabalenka (BLR), 10.541 pontos

2ª - Iga Swiatek (POL), 7.470

3ª - Coco Gauff (EUA), 6.063

4ª - Jéssica Pegula (EUA), 5.796

5ª - Madison Keys (EUA), 4.949

6ª - Jasmine Paolini (ITA), 4.843

7ª - Mirra Andreeva (RUS), 4.775

8ª - Qinwen Zheng (CHN), 4.135

9ª - Paula Badosa (ESP), 3.821

10ª - Elena Rybakina (KAZ), 3.808