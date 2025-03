Internacional faz acordo com seguradora e reduz prejuízo causado pelas enchentes

Prejudicado seriamente pelas enchentes que causaram uma catástrofe no Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, o Internacional ainda faz as contas para medir seus prejuízos. E avalia que reduziu o impacto econômico após negociações com a empresa responsável pelo seguro do estádio Beira-Rio.

A previsão inicial era de que o clube gaúcho sofreria prejuízo da ordem de R$ 90 milhões. A conta, porém, será um pouco menor, de R$ 86,2 milhões. Além disso, o Inter reduziu o impacto financeiro ao obter um ressarcimento de R$ 18,9 milhões, com o acordo com a seguradora e também com ajuda da CBF.

Da estimativa de perdas de R$ 90 milhões, R$ 25 milhões referem-se ao crescimento de novos sócios não concretizado, enquanto R$ 33 milhões decorrem da perda de premiações, impactando diretamente o orçamento do exercício de 2024.

Dos R$ 31 milhões restantes em prejuízos, que incluem danos patrimoniais (Complexo Beira-Rio e CT Parque Gigante), custos adicionais e inadimplência de sócios, o clube contabilizou uma perda menor, de R$ 28,2 milhões, reduzindo o prejuízo total de R$ 90 milhões para R$ 86,2 milhões.

Na outra ponta, a direção do clube contou com a entrada de R$ 18,9 milhões nos cofres, o que reduz ainda mais o impacto causado pelas enchentes. Deste valor, R$ 8,9 milhões vieram da seguradora, R$ 6 milhões, do auxílio da CBF, e R$ 4 milhões, do plano de recuperação da inadimplência.