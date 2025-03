Inter vence na visita ao Feyenoord (2-0) pelo jogo de ida das oitavas da Champions

O duelo na terça-feira da próxima semana, no estádio Giuseppe Meazza, na capital lombarda, tem tudo para ser tranquilo para a Inter, que garantiu a vitória em Roterdã graças a um chute acrobático do francês Marcus Thuram aos 38 minutos e um gol do argentino Lautaro Martínez no início do segundo tempo (50'), após receber um bom passe do polonês Piotr Zielinski.