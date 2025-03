Hülkenberg elogia o brasileiro Bortoleto, seu companheiro de Sauber: "Rápido pra caramba"

O brasileiro Gabriel Bortoleto estreia oficialmente em um Grande Prêmio de Fórmula 1 no próximo fim de semana, na largada da modalidade, na Austrália. O piloto brasileiro, porém, vai cativando na equipe Kick Sauber e ganhou elogios do companheiro, o experiente alemão Nico Hülkenberg , também novato na equipe.

— (As coisas estão indo) Muito bem (entre eles). Acho que nos damos muito bem, ele é um cara muito legal, um garoto inteligente, rápido pra caramba! —elogiou Hulkenberg, mostrando-se surpreso e feliz com Bortoleto.

— Gosto de trabalhar com os engenheiros no escritório, com Mattia (Binotto), com todos na garagem e de volta à fábrica. Quando você muda de equipe, há tantas coisas para explorar e descobrir, uma das coisas boas quando você muda de equipe, comparado a quando você está com uma equipe na qual você está estabelecido. São muitas coisas para descobrir, tudo é novo, e é como um novo relacionamento. É uma fase emocionante e interessante agora — completou Nico.