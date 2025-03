Gustavo Gómez e Piquerez iniciam transição física na reapresentação do Palmeiras

Após dois dias de folga, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira com duas boas notícias para a torcida. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez iniciaram a transição física após superaram diferentes problemas físicos. Ainda não há previsão certa para o retorno de ambos aos treinos completos com o restante do grupo.