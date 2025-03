Guardiola cobra reação do Manchester City após derrota e projeta '10 finais' no Inglês

Após a derrota para o Southampton, Pep Guardiola não escondeu a frustração com o desempenho do Manchester City e cobrou uma reação imediata da equipe na reta final do Campeonato Inglês. Em entrevista coletiva, o treinador espanhol destacou a necessidade de melhorar o rendimento e ressaltou que a classificação para a próxima Liga dos Campeões não está garantida.