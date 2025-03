Guarani assina com atacante Lucas Macedo, que passou pela base da Ponte Preta

O Guarani acertou a contratação do atacante Lucas Macedo, de 21 anos, que estava no time B do Belenenses, de Portugal. O jogador assinou contrato com o time de Campinas até o fim de fevereiro de 2027 e chega como reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Primavera de Indaiatuba, Lucas também passou pelas categorias de base da Ponte Preta antes de se transferir para o futebol europeu ainda jovem. O atacante atuou em clubes de Portugal, Bulgária e Grécia até chegar ao Belenenses, onde teve poucas oportunidades nesta temporada, entrando em campo apenas três vezes.

Sua melhor fase aconteceu entre 2023 e 2024, quando defendeu o FC Fratria, da Bulgária. Na ocasião, disputou 14 partidas e marcou sete gols, despertando atenção de clubes brasileiros. O Guarani viu potencial no jogador e aposta no seu desenvolvimento para fortalecer o ataque na Série C.

O Guarani terá um período prolongado de preparação antes do início da competição nacional. Eliminado na fase de grupos do Paulistão, o time comandado pelo técnico Maurício Souza volta a campo apenas no dia 13 de abril, quando enfrentará o Maringá no estádio Brinco de Ouro da Princesa.