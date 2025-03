Guarani abre negociação com o Vitória para ter o meia Pablo Baianinho por empréstimo

O Guarani iniciou negociações com o Vitória para contratar por empréstimo o meia Pablo Baianinho, de 21 anos. A diretoria bugrina vê o jovem jogador como uma peça importante para reforçar o setor de criação da equipe, que se prepara para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Pablo disputou quatro partidas pelo Vitória na atual temporada, todas pelo Campeonato Baiano. Promovido ao elenco profissional em 2024, o jogador ainda busca espaço na equipe principal, mas não detém de total prestígio do técnico Thiago Carpini. A diretoria do time baiano vê a negociação como uma oportunidade para o atleta ganhar mais experiência e rodagem.

A busca por um novo meio-campista se deve à necessidade de fortalecer o elenco, especialmente na função de criação. Isaque é considerado o principal nome do Guarani no setor, mas a comissão técnica entende que a chegada de mais um jogador pode dar mais opções ao técnico na montagem do time para a competição nacional.

O clube campineiro tem trabalhado nos bastidores para fechar contratações pontuais e manter um elenco competitivo na luta pelo acesso à Série B. A diretoria sabe da importância de um elenco qualificado e enxerga em Pablo Baianinho um jogador com potencial para agregar valor ao time.