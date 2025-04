Grêmio é o terceiro clube com maior valor de mercado da Sul-Americana; veja lista

Kike Olivera é a contratação mais cara da história do Grêmio: cerca de R$ 25 milhões.

Começa nesta terça-feira (1°) a disputa da fase de grupos da Sul-Americana . O torneio terá gigantes do continente em ação.

O Grêmio estreia na quarta-feira (2), às 21h30min, contra o Sportivo Luqueño , no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Valor de mercado

O valor de mercado (soma dos jogadores do elenco) dos 32 clubes participantes da fase de grupos da Copa Sul-Americana fica em torno de 57% dos integrantes da Libertadores.

De acordo com o site Transfermarkt , especializado em avaliações econômicas de jogadores, a fase de grupos da Sul-Americana acumula em suas equipes R$ 5,76 bilhões contra R$ 10,04 bilhões da Libertadores.

Brasileiros no topo

Também na Sul-Americana, os sete times brasileiros estão no topo da avaliação. O primeiro estrangeiro é o Independiente, de Avellaneda, na oitava colocação do ranking.

Os adversário do Grêmio

Dois, dos três times que o Grêmio vai enfrentar na primeira fase da Sul-Americana estão entre os cinco com menores valores de mercado de toda a competição. Atlético Grau, do Peru, e Sportivo Luqueño, do Paraguai, serão adversários logo nas duas primeiras rodadas. O argentino Godoy Cruz é o que promete maiores dificuldades.