Gaúchos vencem a segunda no Brasileiro sub-18 de vôlei 

Rio Grande do Sul venceu Paranpa e segue 100% no Brasileiro. Ewerton Silva / Divulgação

A seleção gaúcha masculina de vôlei conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro sub-18, que acontece em Manaus. Após estrearem vencendo o Mato Grosso por 3 a 0, os guris comandados por Vinícius Fin voltaram à quadra na noite de quarta-feira (19) e superaram a forte equipe do Paraná por 3 a 1, parciais de 25/17, 25/22, 18/25 e 25/20, após duas horas de partida.

Com a vitória, o Rio Grande do Sul lidera o Grupo B com seis pontos, seguido por São Paulo e Paraná com três, sendo que os paulistas só fizeram um jogo até o momento. Minas Gerais, com uma derrota, e Mato Grosso, com duas, estão nas últimas posições.

A equipe gaúcha voltará a jogar nesta quinta-feira (21), às 21h (de Brasília), contra Minas Gerais.

Trio revelado pelo União e que está no Sada Cruzeiro fez a diferença

Para superar os paranaenses, que estrearam vencendo Minas por 3 a 1, a seleção do Rio Grande do Sul contou com ótimo trabalho de seu bloqueio, que marcou 10 pontos ao longo da partida.

O maior pontuador foi Lucas Carvalho, que defende o Sada Cruzeiro (MG), mas que foi revelado pelo Grêmio Náutico União. O ponteiro terminou a partida com 17 pontos de ataque, dois de bloqueio e dois de saque.