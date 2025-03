Gaúcho Orlando Luz é vice-campeão do Challenger de Girona

Uma semana depois de vencer o Challenger de Murcia, na Espanha, o gaúcho Orlando Luz e o francês Gregoire Jacq voltaram a decidir um torneio desta categoria e ficaram com o vice-campeonato em Girona .

Número 65 do mundo , Orlandinho busca superar o melhor ranking da carreira, o 60º lugar obtido em fevereiro deste ano.

Com as campanhas na Espanha, ele está chegando ao 63º posto e terá uma nova oportunidade a partir desta segunda-feira (31), quando começa o ATP 250 de Bucareste, na Romênia. Ele e Jacq estão confirmados no torneio.