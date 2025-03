Gaúcha Nicole Silveira disputa final do Mundial de skeleton e pode atingir feito histórico para o Brasil

A gaúcha Nicole Silveira poderá escrever mais um capítulo na história do esporte brasileiro, nesta sexta-feira (7), quando disputará a fase final do Campeonato Mundial de skeleton , em Lake Placid, nos Estados Unidos. As descidas ocorrem, às 18h (de Brasília).

Temporada consistente

A temporada de Nicole é de resultados consistentes. Quarta colocada do ranking mundial , após ganhar duas medalhas de bronze em etapas da Copa do Mundo, ela ainda venceu o Pan-Americano da modalidade que foi disputado na pista de Lake Placid.

Como foram as duas primeiras descidas do Mundial

Os melhores desempenhos brasileiros

— Estou em quarto lugar. Consegui meu melhor push (largada). Tem coisas que posso corrigir e nessa pista será um jogo de consistência. Ninguém acertou todas as descidas e então vai favorecer quem for mais consistente, com menor número de erros — projeta Nicole, sobre o dia decisivo do Mundial.