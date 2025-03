Ganso passará por procedimento e deve voltar a campo no Brasileirão

Ganso foi diagnosticado com uma leve miocardite em janeiro.

A decisão foi tomada pela equipe cardiológica que acompanha e monitora a situação do jogador.

Em janeiro deste ano, o camisa 10 do Flu foi diagnosticado com uma leve miocardite.

Ele ficou afastado dos treinamentos por quatro semanas, mas foi liberado para voltar aos treinos após resultados positivos no novo exame realizado no fim de fevereiro.

A estimativa do Fluminense é de que o meio-campista esteja de volta a partir da segunda rodada do Brasileirão, contra o Bragantino, no Maracanã.