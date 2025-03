Galvão Bueno exalta primeira viagem de avião do Guarany de Bagé: "Futebol tem suas magias"

Guarany de Bagé partiu do Aeroporto Salgado Filho para Curitiba. Guarany de Bagé / Divulgação

A ida do Guarany de Bagé a Curitiba, onde enfrentará o Athletico-PR pela Copa do Brasil, ganhou destaque de Galvão Bueno nas redes sociais.

Em publicação no Instagram, o narrador falou sobre a magia de uma primeira viagem de avião para um clube do interior do RS.

"O futebol brasileiro tem suas magias!! Principalmente na Copa do Brasil que reúne times de todo o país!! O Guarany de Bagé, que formou grandes jogadores, o maior deles o meu amigo Tetracampeão do mundo, Branco, vai completar 118 anos de história!! Mas é a primeira vez que o time viaja de avião pra um jogo!! Vai de Porto Alegre a Curitiba pra enfrentar o Athletico Paranaense nesta quinta!! Então, boa viagem!!", escreveu Galvão Bueno.

Galvão é dono de uma vinícola em Candiota, cidade próxima de Bagé, e criou vínculo com a região nos últimos anos. Um deles com Jorge Kaé, médico do Guarany e parceiro em churrascos na beira da praia do Cassino, em Rio Grande.

Bueno também é visto com frequência em dois restaurantes de Pelotas. Um deles homenageou o narrador com um salão com seu nome.

Nesta quinta-feira (13), às 19h, o Guarany de Bagé enfrentará o Athletico-PR pela segunda fase da Copa do Brasil. Será o primeiro jogo fora do Rio Grande do Sul em 118 anos de história da equipe de Bagé.