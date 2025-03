FPF pede para jogadores não chutarem bandeira de escanteio em jogos das semifinais do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) enviou ofício assinado pelo presidente Reinaldo Carneiro Bastos para os quatro semifinalistas do Paulistão com o objetivo de reforçar a Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo que se respeitem em campo. A FPF pediu atenção especial a "símbolos dos clubes, bandeiras ou qualquer outro item presente nos estádios que façam alusão às agremiações rivais".

O documento menciona a campanha contra a intolerância: "Menos ódio, mais futebol" e não cita as "voadoras" e chutes na bandeira de escanteio, mas foi enviado com a intenção de que os jogadores não comemorem chutando o mastro de canto com o escudo do time rival, celebração que tem se tornado popular no futebol brasileiro.

"Qualquer ação que incite ódio, revolta do público ou de seus adversários é prejudicial ao espetáculo e à competição que tanto prezamos", diz o documento, assinado pelo presidente da FPF.

Não existe no livro das leis do jogo elaborado pela International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, nenhuma norma que verse especificamente sobre o chute dado pelo jogador na bandeira de canto. A Ifab apenas diz que as comemorações de gols não devem "ser excessivas" e, na regra 12 (faltas e condutas incorretas), no item "comemoração de gols", ela determina quando o jogador deve ser advertido com cartão.

Cabe lembrar que, até pouco tempo atrás, os mastros eram neutros, isto é, não carregavam a flâmulas das equipes. Hoje, a maioria dos estádios têm o distintivos dos clubes nas bandeiras de escanteio, o que faz alguns entenderem ser desrespeito chutar o objeto. Não há uma regra que determine que o atleta tenha de levar cartão amarelo se chutar o mastro. A decisão fica a critério dos árbitros, que costumam advertir os atletas com amarelo.