FPF define datas das finais do Paulistão com Corinthians e Palmeiras e causa problema para CBF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira, em conselho técnico, as datas das finais do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. Como esperado, o primeiro jogo foi agendado para o próximo domingo, dia 16, às 18h30 no Allianz Parque, e a finalíssima será disputada dia 26, uma quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena. Ambas as partidas terão transmissão de todos os detentores da competição: TV Record, CazéTV, TNT e Paulistão+.

O Allianz Parque não deve ter capacidade máxima na primeira partida porque um dia antes, no sábado, haverá apresentação da banda britânica Simply Red. O show está previsto para terminar às 23h. Logo, será necessário mais uma vez uma complexa e ágil operação, com desmontagem rápida do palco, para permitir que Palmeiras e Corinthians duelem horas depois na arena palmeirense, como aconteceu há um ano, na final do Paulistão de 2024, entre Palmeiras e Santos.

A definição da data do segundo confronto envolveu queda de braço entre Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Pensando na Data Fifa, que se encerra no dia 25, a FPF havia definido que a finalíssima seria dia 27, quinta-feira. Foi contrariada pela CBF, cujo presidente Ednaldo Rodrigues enviou ofício determinando que a decisão fosse antecipada para o dia 26 por causa do início do Brasileirão, previsto para o dia 29, um sábado.

No fim, porém, a FPF venceu a disputa, mantendo a decisão no dia 27. Com isso, tanto Corinthians como Palmeiras devem ter seus jogos da primeira rodada do Brasileirão postergados. Os dois jogariam contra Bahia e Botafogo, respectivamente, no sábado, 29, data que não será mantida por causa da necessidade de tempo mínimo de descanso de 72 horas.

Foi importante a opinião dos clubes, que se posicionaram a favor da finalíssima dois dias depois do término da Data Fifa, e não na quarta, para não serem desfalcados dos jogadores que estarão com suas seleções.

Maior campeão paulista, com 30 taças, o Corinthians tenta aumentar sua hegemonia estadual. Dono de 26 troféus, o Palmeiras busca o tetra, feito alcançado apenas uma vez, pelo extinto Paulistano, há mais de 100 anos.

Até o momento, apenas Brasil, Peru e Venezuela divulgaram as suas listas de atletas convocados - outras farão o mesmo em breve. Todas as seleções sul-americanas entram em campo pela 14ª rodada das Eliminatórias na terça-feira, dia 25, por isso foi melhor para ambos os rivais a finalíssima marcada para quinta-feira, 27, o que torna mais provável que os jogadores que defenderem suas seleções estejam em campo na decisão do Paulistão.

Por ora, os corintianos convocados são Carrillo, para a seleção peruana, e José Martínez, chamado para a Venezuela. Félix Torres e Ángel Romero devem ser chamados para Equador e Paraguai, respectivamente, além do astro Memphis Depay. Este, porém, não será ausência porque a Holanda joga antes pela Liga das Nações, nos dias 20 e 23.