Forest e City fazem inesperado duelo pelo 3º lugar na 28ª rodada da Premier League

A 28ª rodada da Premier League começa neste sábado (8) com um duelo que poucos imaginavam no início da temporada. A revelação Nottingham Forest (48 pontos) defende a terceira colocação contra o campeão das últimas quatro edições, o Manchester City (4º, 47) que vem se recuperando.

Atrás destas duas equipes serão travadas batalhas pelas demais vagas europeias. Apenas quatro pontos separam o Chelsea, quinto com 46 pontos e que recebe o Leicester no domingo, e o Aston Villa, décimo com 42, que visita o Brentford no sábado.