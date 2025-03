Fora do Gre-Nal, onde os principais árbitros gaúchos apitarão neste fim de semana?

Anderson Daronco estará em Santa Cruz x Sport. Lauro Alves / Agencia RBS

O Gre-Nal deste domingo (14) terá arbitragem de fora do Rio Grande do Sul. O clássico 446 será apitado por Marcelo de Lima Henrique, carioca, mas atualmente com o escudo da federação cearense de futebol.

Mas se não apitarão no Rio Grande do Sul, em quais jogos estarão os dois principais árbitros do Estado neste final de semana?

Anderson Daronco será o responsável pelo Clássico das Multidões em Pernambuco. Ele apitará Santa Cruz e Sport, neste sábado (15), no Arruda.

Será a terceira semifinal de Estadual apitada por Daronco. Antes, ele já havia trabalhado na semifinal do Gauchão entre Juventude e Grêmio e também na partida de ida semifinal do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e América.

Ele estará acompanhado de outros três gaúchos. Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira serão os árbitros assistentes em Recife, assim como o responsável pela arbitragem de vídeo, Daniel Nobre Bins.