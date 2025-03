Fonseca leva 'pneu' e é eliminado por Jack Draper, 14º do mundo, em Indian Wells

Em sua primeira participação no Masters 1000 de Indian Wells, o brasileiro João Fonseca, 80º do mundo, foi eliminado na segunda rodada ao perder para o britânico Jack Draper, 14º, por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/0, o chamado "pneu", neste sábado. Cabeça de chave número 13 do torneio, Draper estreou na segunda rodada e, em seu primeiro jogo contra o convidado da organização, usou sua maior experiência para eliminar o rival e avançar na chave.

Aos 23 anos, o britânico já foi o 12º do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e disputou sua 140ª partida no circuito. Fonseca tem 18 anos e tem como melhor ranking da carreira a 68ª posição, obtida após o título no ATP de Buenos Aires. O brasileiro não tem ainda 40 jogos nos principais torneios do circuito. Em Indian Wells, Fonseca conseguiu mais winners, as bolas vencedoras (9 a 7), mas cometeu quase o dobro de erros não forçados do que o rival (21 a 11).

O primeiro break point da partida foi confirmado por Draper no terceiro game, quando Fonsca cometeu sua primeira dupla falta no jogo. O brasileiro, porém, conseguiu devolver a quebra e empatar em 2 a 2 no game seguinte quando o britânico também cometeu uma dupla falta no break point.

Os tenista então foram confirmando seus saques até o nono game, quando Fonseca arriscou três bolas seguidas, que acabaram saindo por pouco, e perdeu o saque. Como no início do set, o brasileiro teve chance de reagir de maneira imediata, mas o britânico conseguiu salvar break point, manter o serviço e fechar o primeiro set em 6/4.