Flick não vai contar com Raphinha no jogo do Barcelona contra o Osasuna por causa da Data Fifa

O técnico Hansi Flick anunciou nesta quarta-feira que não vai contar com o brasileiro Raphinha para o jogo contra o Osasuna, em partida adiada pelo Campeonato Espanhol. O motivo de abrir mão do jogador tem uma razão clara: preservar o atleta em função dos jogos da Data Fifa.

As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, ás 17h (horário de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys. Segundo o treinador alemão, não haverá tempo de descanso para o seu atleta que, nesta terça-feira, esteve presente na derrota sofrida para a Argentina (4 a 1) pelas Eliminatórias sul-americanas.

Além do atacante, o zagueiro Araújo, convocado pela seleção uruguaia para disputar os dois jogos do torneio eliminatório, também vai ganhar um descanso por parte da comissão técnica barcelonista.

O comandante do clube catalão mais uma vez mostrou o seu descontentamento com a marcação da partida (adiada pela morte do médico do clube momentos antes de o duelo ter início) para esta quinta-feira. No entanto, ele preferiu focar na preparação de sua equipe.