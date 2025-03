Fifa anuncia R$ 6 bilhões em prêmios no Mundial de Clubes e receitas para times fora do torneio

A Fifa divulgou nesta quarta-feira que oferecerá US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) em premiação aos 32 clubes participantes do Mundial de Clubes, que será disputado neste ano, nos Estados Unidos. Além disso, uma premiação "solidária" será destinada a times que não estarão no torneio. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os brasileiros que entrarão em campo pela competição, que começa em 14 de junho.

Segundo o jornal inglês "The Independent", a premiação solidária deve ser de cerca de R$ 900 milhões. Não foi informado como esse valor será distribuído. A publicação britânica informou ainda que do prêmio de R$ 1 bilhão para as equipes participantes do Mundial, R$ 3,45 bilhões serão pagos conforme a participação e pagos de forma não igualitária, com os clubes europeus, por exemplo, recebendo mais. Os demais R$ 2.65 bilhões serão distribuídos com base em desempenho esportivo.

"O Mundial de Clubes da Fifa não será apenas o auge do futebol de clubes, mas também uma demonstração vívida de solidariedade que beneficiará os clubes em geral em uma escala que nenhuma outra competição já fez", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Toda a receita gerada pelo torneio será distribuída aos clubes participantes e por meio da solidariedade dos clubes em todo o mundo, pois a Fifa não ficará com um único dólar. As reservas da Fifa, que estão lá para o desenvolvimento global do futebol, permanecerão intocadas. Ao mesmo tempo, estamos fazendo um investimento recorde de quase US$ 2,3 bilhões no Programa Fifa Forward durante o ciclo 2023-2026, o que significa que até 2026 teremos disponibilizado o valor sem precedentes de até US$ 5,1 bilhões para o desenvolvimento do futebol desde 2016", completou Infantino.