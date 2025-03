Time serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave. Fifa / Divulgação

O Mundial de Clubes de 2025 terá uma premiação total de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões), conforme anúncio da Fifa nesta quarta-feira (5). Essa quantia representa a soma dos valores que serão dados aos 32 participantes da competição — incluindo os brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Os valores que serão destinados a cada clube ou mesmo uma divisão por confederações continentais não foram divulgados pela entidade. A tendência é que os clubes europeus ficarão com a maior fatia da premiação.

A Fifa indicou que todo o valor de premiação virá dos patrocínios e venda de ingressos, sem que a entidade precise incluir parte de suas reservas. Uma parte será repassada para as confederações como uma espécie de mecanismo de solidariedade, para ajudar no desenvolvimento do futebol de clubes.

Além dos clubes brasileiros, a América do Sul estará representada na competição por Boca Juniors e River Plate (Conmebol). A Europa terá 12 times, como Real Madrid, Manchester City, PSG, entre outros. A competição será realizada entre 15 junho e 13 de julho deste ano, nos Estados Unidos.

Formato do torneio

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022. Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata, também seguindo o formato da Copa do Mundo até 2022, será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.

Regras

Cada time pode levar 35 jogadores ao Mundial de Clubes, mas podem relacionar no máximo 26 para cada partida. Dois cartões amarelos acumulados suspendem o atleta, e a contagem será zerada apenas nas quartas de final.

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos (uma novidade em torneios organizados pela Fifa), seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata da competição, que começa nas oitavas de final. Em caso de empate nos playoffs, a partida será decidida na prorrogação com disputa de pênaltis em sequência.

Também foi definido pela Fifa que não pode haver clubes que pertençam a outra equipe ou que sejam controlados pela mesma empresa ou indivíduo. Foi confirmada a nova janela de transferências entre 1º e 10 de junho de 2025, que fica a cargo das federações.

Os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras

Porto (POR)

Al-Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo

Espérance de Tunis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão (ITA)

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H