FIA anuncia testes de deflexão da asa traseira 'mais rigorosos' já no GP da China

Em GP com chuva, o pole position o britânico Lando Norris, da McLaren, cruzou em primeiro, seguido pelo tetracampeão do mundo, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e pelo compatriota George Russell, da Mercedes.

"Além disso, a FIA solicitou às equipes que usem câmeras nas sessões de treinos livres para monitorar as deformações na pista exibidas pelos carros durante o Grande Prêmio da Austrália. Após analisar as imagens das deformações da asa traseira combinadas com as deflexões estáticas medidas dentro da garagem da FIA em Melbourne, a FIA concluiu que existem bases suficientes para que um teste mais rigoroso seja introduzido a partir do próximo Grande Prêmio da China na asa traseira superior."