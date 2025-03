Ex-técnico de Palmeiras e Botafogo é punido pelo STJD em esquema de manipulação de resultados

O técnico Estevam Soares, ex-Palmeiras e Botafogo, foi punido nesta quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em caso envolvendo manipulação de resultados na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. O treinador de 68 anos foi condenado a pagar R$ 20 mil por não denunciar o esquema fraudulento. A reportagem busca contato com o profissional e a matéria será atualizada em caso de manifestação.

O caso é referente ao jogo entre Inter de Limeira e Patrocinense, realizado em 1º de junho do ano passado, que terminou com vitória do time paulista por 3 a 0. Sete integrantes do clube mineiro, incluindo o técnico Estevam Soares, foram investigados após a Sportradar, empresa especializada em integridade e detecção de fraudes em eventos esportivos, notificar o STJD com um relatório indicando "provas claras e incontestáveis" obtidas em mercados de apostas, alertando que o resultado da partida foi manipulado com o objetivo de obter ganhos patrimoniais ilícitos.

Estevam Soares foi denunciado por infrações ao artigo 66 do Regulamento Geral de Competições (RGC), e 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que versam sobre infrações desportivas. Ele teve o celular apreendido pela Polícia Federal, que realizava investigação paralela ao STJD, e encontrou mensagens entre o dirigente Anderson Ibrahin Rocha e Edivaldo Ramalho Da Silva afirmando que um esquema seguro de manipulação precisaria da participação do treinador.

Os gols da vitória da Inter de Limeira chamaram a atenção dos torcedores nas redes sociais. Em um dos lances, o defensor aguarda o goleiro segurar a bola em lance complicado e dá a chance de o adversário balançar as redes. Em outro, o jogador da Patrocinense marca contra em jogada relativamente tranquila.

"Após ser demitido do Patrocinense, Estevam passou a cobrar de Anderson o valor de R$ 5 mil e demonstrou insatisfação com o repasse de responsabilidades entre Anderson, Iuri de Jesus e Conceição (suposto investidor que estava aportando capital no esquema). Em outra conversa Estevam envia áudio aparentando estar convicto da manipulação de resultados e afirma que o Patrocinense é uma máfia. As investigações indicam que o treinador detinha conhecimento do esquema, tendo contribuído diretamente através da escalação dos jogadores indicados por Anderson", diz trecho de nota publicada pelo STJD.

Anderson e Iuri recebem pena de eliminação, além de multa de R$ 50 mil e R$ 25 mil, respectivamente. Os dois foram identificados como responsáveis pelo agenciamento dos atletas no esquema de manipulação. A quarta comissão do STJD votou em unanimidade pelas punições.

Envolvidos nos esquema, o atleta Richard Bala recebeu punição de R$ 25 mil em multa e suspensão por 720 dias, enquanto Felipe Gama foi multado em R$ 20 mil e está suspenso por 549 dias. Já o atleta Dener foi multado em R$ 2,5 mil. Rodolfo "Dodô", auxiliar de Estevam Soares, foi multado em R$ 10 mil.