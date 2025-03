Entre títulos, eliminações precoces e finais incompletas, como os clubes que disputam a Série A se saíram nos estaduais

Flamengo conquistou seu 39º título carioca. Flamengo / Divulgação

Os estaduais ainda não são um assunto encerrado para os clubes que disputam o Brasileirão 2025. Além do Gauchão, com título do Inter, apenas o Carioca e o Mineiro definiram os seus campeões no fim de semana passado.

Sete clubes que disputam a Série A ainda seguem na disputa pela conquista regional. Além de Grêmio e Juventude, outros oito clubes ficaram sem título na arrancada do ano.

A seguir, GZH mostra de um resumo como os integrantes do Brasileirão, fora os gaúchos, se saíram nesses primeiros meses da temporada.

Atlético-MG

O Atlético-MG comemora o seu título mineiro de número 50. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

Campeão. Venceu América-MG na final, goleada por 4 a 0 no primeiro. Na volta a derrota por 1 a 0 foi o suficiente pra garantir a conquista do 50º título mineiro da história do clube.

Em jogos oficiais no ano, o time de Cuca disputou 14 partidas, com nove vitórias, quatro empates e uma derrota.

Bahia

Jogadores do Bahia comemoram vitória no primeiro jogo da final. Rafael Rodrigues / Bahia / Divulgação

Está na final do Campeonato Baiano. Está perto de ser campeão estadual pela 51ª vez, após vencer o Vitória por 2 a 0 na ida. A volta, com mando do adversário, será no domingo (23).

O calendário do oponente do Inter na Libertadores já está abarrotado. Além do Baiano, disputou a pré-Libertadores e a Copa do Nordeste, competição que é vice-líder do Grupo B. São 19 jogos no ano, com 11 vitórias, seis empates e duas derrotas.

Botafogo

Técnico Renato Paiva ainda não comandou o time. Vítor Silva / Botafogo / Divulgação

O atual campeão brasileiro e da Libertadores vive uma temporada estranha. Só após a eliminação no Carioca anunciou o técnico Renato Paiva. Até então, em jogos pelo Estadual, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, foi comandado por interinos.

O resultado foi queda na primeira fase no Estadual e derrota nas outras competição. O time entrou em campo 14 vezes, venceu apenas quatro, empatou uma e perdeu nove vezes. Em todo ano passado, foram 12 derrotas.

Bragantino

Chegou às quartas de final do Paulistão. A eliminação aconteceu após derrota por 2 a 0 para o Santos. São 15 jogos no ano, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Ceará

Está na disputa da final do Cearense. Um empate no jogo de volta, em casa, basta para o título. Na ida, venceu o Fortaleza por 1 a 0. A final está marcada para sábado (22).

O time do técnico Léo Condé é difícil de ser batido. Esse ano são 14 partidas no ano, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota.

Corinthians

Está a um empate de ser campeão paulista. Na ida, fora de casa, venceu o Palmeiras por 1 a 0. A volta será disputada somente no dia 27, uma quinta-feira. Em contrapartida, caiu na fase preliminar da Libertadores.

Os corintianos atuaram 19 vezes em 2025, com 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Cruzeiro

Leonardo Jardim assumiu o Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro / Divulgação

Foi surpreendido na semifinal do Mineiro. A queda aconteceu diante do América-MG, no pênaltis. Jogou pouco no ano. São somente 10 partidas até aqui. Venceu três vezes, empatou quatro e perdeu outras três.

As derrotas foram na primeira fase para Democrata, de Governador Valadares, Atlético-MG e Athletic. Fernando Diniz já caiu e o português Leonardo Jardim foi contratado para o seu lugar.

Flamengo

Maior campeão carioca, levou a 39ª taça estadual para Gávea no domingo (16). Na final, venceu o Fluminense por 2 a 1 e garantiu o título com 0 a 0 na volta.

São 16 partidas no ano, com 11 vitórias, três empates e duas derrotas. Os tropeços foram contra Boa Vista e Nova Iguaçu, em partidas disputadas com um time B e sem a presença do técnico Filipe Luís.

Fluminense

Cano passou em branco nas finais do Carioca. Marcelo Gonçalves / Fluminense / Divulgação

Chegou a final do Campeonato Carioca. Perdeu a ida por 2 a 1 para o Flamengo e não saiu do 0 a 0 na volta. O time jogou 17 partidas, com sete vitórias, sete empates e três derrotas. Mano Menezes comandou a equipe em 14 desses confrontos, entre eles duas das três derrotas.

Fortaleza

Está em apuros na decisão do Cearense. Em casa, perdeu o primeiro jogo para o Ceará por 1 a 0. Para erguer a taça, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Se a vitória for por um gol, os pênaltis serão o destino da final.

Terceiros colocados do Grupo A da Copa do Nordeste, Juan Pablo Vojvoda e seus jogadores disputaram 13 jogos em 2025, com oito vitórias, um empate e quatro derrotas.

Mirassol

Começou o Paulistão em alta, mas caiu de desempenho a ponto de demitir o técnico Eduardo Barroca. Rafael Guanaes é o novo treinador da equipe.

Chegou às quartas de final do Paulistão, onde levou 2 a 0 do Corinthians. Dos 13 jogos na temporada, venceu cinco, empatou um e perdeu sete. É o clube do Brasileirão com mais derrotas no ano até aqui.

Palmeiras

Time do lateral Marcos Rocha sofreu durante o Paulistão. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

Dedicado somente ao Paulistão até o momento, o Palmeiras está em desvantagem na final. Na ida, na Arena Palmeiras, perdeu por 1 a 0 para o Corinthians. A volta será jogada apenas no dia 27, uma quinta-feira. Durante a campanha, correu o risco de não se classificar para as quartas de final.

O time de Abel Ferreira foi a campo 15 vezes em 2025, com oito vitórias, cinco empates e duas derrotas. O Novorizontino foi o outro adversário a bater o Palmeiras no ano.

Santos

Neymar voltou ao Santos este ano. Raul Baretta / Santos FC

Sobreviveu no Paulistão até as semifinais. Foi eliminado pelo Corinthians ao levar 2 a 1, no Itaquerão, em jogo que Neymar não entrou em campo.

São 14 partidas sob a tutela do português Pedro Caixinha. São seis derrotas, três empates e cinco derrotas.

São Paulo

As semifinais do Paulistão foram o limite do time de Luis Zubeldía. O algoz foi o Palmeiras, que aplicou 1 a 0. Até aqui jogou apenas o Estadual. Foram 14 partidas, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Sport

Apesar do calendário recheado, está na final do Pernambucano. O adversário será o Retrô. O primeiro jogo será no sábado (22). O segundo ainda não tem data.

Em partidas no ano, Pepa viu seu time vencer 11 vezes, empatar quatro e perder três.

Vasco

Philippe Coutinho esteve pagado no Carioca. Matheus Lima / Vasco / Divulgação

Duas derrotas para o Flamengo nas semifinais foi o máximo que o Vasco apresentou em sua campanha no Campeonato Carioca. Os placares foram 1 a 0 e 2 a 1.

Fabio Carille e seu time jogaram 15 vezes no ano, com seis vitória, cinco empates e quatro derrotas.

Vitória

Chega em desvantagem para a partida decisiva da final do Baiano, após levar 2 a 0 no domingo (16). A volta será no próximo domingo (23). Entre as equipes brasileiras, a de Tiago Carpini está entre as com mais jogos na temporada. São 19 partidas, com 12 vitórias, cinco empates e duas derrotas.