Shai Gilgeous-Alexander tem atuação de gala em vitória do Thunder na NBA

Shai Gilgeous-Alexander se tornou o 12º jogador na NBA com pelo menos quatro partidas de 50 pontos em uma temporada. MARTIN MCGREW / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O torcedor que esteve presente ao Paycom Center na madrugada desta terça-feira (4) foi premiado com a brilhante atuação do canadense Shai Gilgeous-Alexander. O ala-armador anotou 51 pontos na vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Houston Rockets por 137 a 128 e comandou o 50º triunfo da equipe na temporada regular da NBA.

Mas se engana quem pensa que atingir essa marca foi um feito único. No confronto diante dos Rockets, ele garantiu a quarta performance de 50 pontos nos últimos 19 duelos. Satisfeito com o resultado positivo, o jogador tratou o fato como normalidade.

— Não é tão emocionante como na primeira vez. Na verdade, é mais como se perder no processo de apenas competir e poder desfrutar do jogo que você ama. Eu procuro deixar isso me levar enquanto estou em quadra — afirmou.

A precisão nos arremessos vem ajudando o atleta a entrar para a história dos notáveis da competição. Gilgeous-Alexander se tornou o 12º jogador na NBA com pelo menos quatro partidas de 50 pontos em uma temporada.

— Seja 50, 27, 17, contando que ganhemos, eu me divirto com isso — disse sobre a alta pontuação.

A boa fase do canadense vem em sintonia com o momento de sua equipe. A vitória consolida a franquia de Oklahoma na liderança da Conferência Oeste e mantém o time embalado. No entanto, para deixar a quadra vitorioso, o time teve de superar o bom começo de jogo dos visitantes.

Ao fim do primeiro quarto, os Rockets venciam o confronto por 31 a 30 impondo um bom ritmo. O revés parcial ligou o alerta no destaque da partida. Em uma jornada de grandes atuações, Chet Holmgren também teve o que comemorar ao cravar um "double-double" com 11 pontos e 11 rebotes. Já Jalen Williams encerrou o encontro como o segundo maior pontuador da equipe, com 24.

No Houston, Cam Whitmore também fez um "double-double" com 27 pontos e 11 rebotes. No entanto, a noite era mesmo de Alexander. Com 37 vitórias até aqui na temporada, os Rockets figuram na quinta posição do lado Oeste.

Kings supera ausência de Sabonias para vencer os Mavs

Em outro jogo da rodada, o Sacramento Kings contou com um duplo comando para bater o Dallas Mavericks por 122 a 98, em partida realizada no American Airlines Center. Zach LaVine (22) e DeMar De Rozan (20) ajudaram a construir o placar na casa dos anfitriões.

Esta foi a quarta vitória consecutiva da franquia de Sacramento, que conseguiu se impor mesmo com o desfalque do pivô Domantas Sabonis, melhor reboteiro da NBA. Ele desfalcou a equipe por causa de uma distensão de grau 1 na perna esquerda.

O triunfo coloca os Kings na oitava posição do Oeste. Já o Dallas trabalha para tentar controlar a instabilidade no torneio. Após sofrer a segunda derrota seguida, o time aparece no décimo posto do mesmo lado.

Um lance inusitado marcou a partida. Kyrie Irving sofreu uma falta de DeMar De Rozan quando ia fazer a cesta para o Dallas e sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Amparado pelo companheiro Anthony Davis ,o atleta ia para o vestiário quando o técnico Jason Kidd perguntou se ele teria condições de cobrar os lances livres. De volta à quadra, e com muitas dores, o armador converteu os dois arremessos.

Confira os resultados da noite desta segunda:

Charlotte Hornets 101 x 119 Golden State Warriors

Philadelphia 76ers 102 x 119 Portland Trail Blazers

Miami Heat 106 x 90 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 130 x 132 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 137 x 128 Houston Rockets

Dallas Mavericks 98 x 122 Sacramento Kings

Utah Jazz 106 x 134 Detroit Pistons

Acompanhe os resultados dos jogos desta terça: