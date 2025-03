Em Indian Wells, Bia Haddad Maia busca se manter entre as 20 melhores tenistas do mundo

Número 17 do ranking mundial, Bia será a 16ª cabeça de chave do torneio. Gaspar Nóbrega / COB

Após a disputa do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, o circuito do tênis abre nesta semana uma nova etapa. Para os homens, tem início a chamada série Masters, que para as mulheres é denominada de WTA 1000. E o Brasil estará presente com sua principal jogadora, a paulista Bia Haddad Maia.

Número 17 do ranking mundial, Bia será a 16ª cabeça de chave. Dessa forma, sua estreia acontecerá apenas na segunda rodada. Sua rival sairá do qualifying, que ainda terá mais uma rodada para apontar as 12 classificadas que posteriormente serão sorteadas dentro da chave principal.

Manutenção no top 20

Apesar de estar há três anos consecutivos entre as 20 melhores do mundo, o desafio da paulista de 28 anos em Indian Wells será o de retomar o seu melhor tênis.

Com apenas duas vitórias em nove partidas na temporada, Bia vem de três derrotas consecutivas em estreias. Sua última vitória aconteceu na segunda rodada do Australian Open, diante da russa Erika Andreeva. No deserto da Califórnia, ela terá que defender os 65 pontos conquistados em 2024, quando chegou à terceira rodada. Caso não vença sua primeira partida, ela deverá sair do chamado top-20.

Histórico em Indian Wells

Em 2015, Teliana esteve entre as 45 melhores do ranking. Marco Favero / Agencia RBS

Se os homens começaram a jogar em Indian Wells em 1974, as mulheres tiveram seu primeiro evento no local em 1989, quando a búlgara Manuela Maleeva faturou o título.

A participação brasileira no torneio se resume a duas jogadoras. Teliana Pereira, que em 2016 foi derrotada na estreia pela japonesa Kurumi Nara, e Bia Haddad Maia, que já atuou em cinco oportunidades e desde a estreia, em 2018, teve como melhor resultado as oitavas de final de 2021, quando chegou a derrotar a tcheca Karolina Pliskova, então número 3 do mundo e principal favorita ao título.