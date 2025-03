Eintracht Frankfurt perde em casa para Union Berlin

Jogadores do Unino Berlin festejam virada.

Com um pênalti perdido por Hugo Ekitiké nos acréscimos, o Eintracht Frankfurt foi derrotado em casa pelo Union Berlin por 2 a 1 neste domingo (9), pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

O time de Frankfurt saiu na frente aos 13 minutos com Michy Batshuayi, jogador belga recém-contratado vindo do Galatasaray.

No segundo tempo, o Eintracht teve uma grande oportunidade para ampliar com Rasmus Kristensen logo aos três, mas foi o Union Berlin que chegou ao empate com um gol de cabeça de Leopold Querfeld aos 17 minutos.