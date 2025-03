Dorival Júnior ignora tropeços e repete discurso de evolução na seleção: 'Futuro é promissor'

Para Dorival Júnior, o Brasil evoluiu e segue evoluindo sob seu comando, ainda que há quem "não queira ver". Há mais de um ano no cargo, o treinador evitou admitir que essa Data Fifa, com jogos contra Colômbia e Argentina, é decisiva para o futuro do treinador no cargo e afirmou que, com ele, a seleção nunca foi inferior a nenhum adversário, mesmo que não tenha encontrado um caminho e tenha feito apresentações irregulares.