Dorival confirma Neymar e convoca Wesley e Danilo para jogos das Eliminatórias

Dorival Júnior divulgou nesta quinta-feira a lista de convocados da seleção brasileira para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade da relação de jogadores foi o retorno de Neymar, totalmente recuperado de problemas físicos.

O atacante, principal jogador da seleção nos últimos anos, voltou a ser chamado um mês após sua reestreia pelo Santos. O brasileiro rescindiu seu contrato com o Al-Hilal em janeiro e fez seu retorno ao futebol brasileiro, onde já soma três gols e três assistências em sete partidas pelo clube da Vila Belmiro, no Paulistão.

A lista de Dorival tem apenas um estreante: o lateral-direito Wesley, do Flamengo. Ele deve ser opção ao veterano Danilo, outro que voltou ao futebol brasileiro recentemente, atuando também no Flamengo. Danilo vinha perdendo espaço na seleção ao longo da temporada passada, mas foi mantido na convocação do treinador da seleção.

No total, o técnico chamou sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Além de Neymar, Wesley e Danilo, convocou Guilherme Arana, do Atlético-MG, Léo Ortiz e Gerson, ambos do Flamengo, e Estêvão, do Palmeiras.

O Brasil enfrenta a Colômbia em 20 de março, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada da Eliminatórias. Uma carga de 70 mil ingressos foi colocada à disposição e as entradas já estão sendo comercializadas. No dia 25, às 21h, a seleção faz o clássico com a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

Após os empates com Venezuela e Uruguai, ambos por 1 a 1, o Brasil se encontra na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, a sete da líder Argentina. O chefe da delegação brasileira nos próximos compromissos será Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

A seleção brasileira irá ficar em Brasília de 17 a 24 de março. Dorival Júnior inicialmente vai comandar treinos no Bezerrão e, na véspera do jogo com a Colômbia, vai trabalhar no Mané Garrincha. O Brasil viaja para Buenos Aires um dia antes do confronto com a Argentina e não irá realizar treinos no país vizinho.

No início do ano, Dorival e sua comissão técnica realizaram uma série de observações pela Europa, onde o treinador, os assistentes técnicos, Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o coordenador técnico, Juan Santos, percorreram 15 cidades em quatro países. O objetivo foi acompanhar atletas in loco e visitá-los nos treinamentos.

Confira a lista de jogadores convocados por Dorival Júnior:

Goleiros - Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Defensores - Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Guilherme Arana (Atlético-MG), Leo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Murillo (Nottingham Forest), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo);

Meio-campistas - André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Matheus Cunha (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Neymar (Santos);