Dono de 25% do United critica gestão passada do Manchester United e cita Antony e Casemiro

O empresário britânico Jim Ratcliffe, torcedor do Manchester United e fundador da gigante petroquímica Ineos, não poupou críticas à gestão anterior do clube inglês. No ano passado, ele comprou 25% do United e agora busca reformular a equipe. Em entrevista à "BBC", Ratcliffe destacou erros cometidos no planejamento do time, citando nomes como Antony, Casemiro, Onana, Hojlund e Sancho como exemplos de contratações que pesaram financeiramente e não renderam o esperado. Segundo ele, a nova administração herdou esses problemas e agora precisa lidar com as consequências.

"Se você olhar para os jogadores que estamos comprando, mas que nós não compramos... Estamos comprando Antony, Casemiro, Onana, Hojlund, Sancho. São coisas do passado, que gostemos ou não, herdamos e temos que lidar com elas", afirmou Ratcliffe. Ele destacou ainda a situação de Sancho, que está emprestado ao Chelsea, mas cujo salário ainda é parcialmente pago pelo United. "Por Sancho, nós pagamos metade do salário, estamos pagando 17 milhões de libras para comprá-lo", revelou.

O bilionário reconheceu que alguns jogadores do elenco atual não possuem o nível esperado para defender o Manchester United, enquanto outros têm salários inflacionados. Para ele, a reformulação do time será um processo demorado. "Leva tempo para se afastar do passado para um novo lugar no futuro", comentou. Apesar das dificuldades, Ratcliffe vê potencial no elenco e destacou a importância de jogadores como Bruno Fernandes, capitão da equipe.

"Há grandes jogadores no elenco, como sabemos. O capitão é um jogador fabuloso. Definitivamente, precisamos de Bruno, ele é um jogador fantástico", elogiou o empresário, deixando claro que a reconstrução do United passará por uma reavaliação do elenco, mas mantendo algumas peças-chave.

Ratcliffe também fez elogios ao técnico Rúben Amorim, que assumiu recentemente o comando da equipe. Para ele, o treinador português tem feito um trabalho sólido diante dos desafios e merece tempo para implementar suas ideias. "Se eu realmente olhar o elenco que está disponível para Rúben, acho que ele está fazendo um trabalho realmente bom, sendo honesto. Acho que Rúben é um técnico jovem fantástico. Realmente acho. Ele é um excelente treinador e estará ali por muito tempo", destacou.