Alisson fez 10 defesas importantes contra o PSG. FRANCK FIFE / AFP

Os oito jogos de ida das oitavas de final da Champions League foram realizados nesta semana, e pelo menos três brasileiros foram fundamentais para os resultados das suas equipes. Alisson, pelo Liverpool; Raphinha, pelo Barcelona; e Rodrygo, pelo Real Madrid.

Além deles, outros nomes se destacaram na rodada que encaminhou vagas para as quartas de final. Veja a seguir.

Leia Mais Confira os resultados dos jogos de ida das oitavas da Champions League

Noite histórica de Alisson

Começando pelo goleiro que teve uma das melhores atuações da história da Champions League. Alisson fez 10 defesas na vitória do Liverpool sobre o PSG. A equipe francesa pressionou durante todo o jogo e teve um duelo particular com o georgiano Khvicha Kvaratskhelia. O ponta esquerda teve quatro finalizações no gol, todas defendidas pelo goleiro natural de Novo Hamburgo.

Kvaratskhelia até conseguiu vazar Alisson no primeiro tempo, mas o lance foi anulado por um impedimento de centímetros.

Alisson comemora com Van Dijk GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Participação em lance do gol

No fim das contas, o empate que estava sendo garantido pelo brasileiro era ótimo, visto que a atuação do Liverpool foi abaixo do esperado. Mas, Elliott aproveitou um contra-ataque, que começou em lançamento de Alisson, para dar a vitória ao clube inglês em seu primeiro toque na bola.

— É incrível, é o melhor do mundo. Sem ele, não sei onde estaríamos — disse o autor do gol após a partida.

Técnico do Liverpool FC exalta atuação de Alisson

Raphinha segue decisivo

A metade inicial da temporada de Raphinha foi uma das melhores do mundo. Agora, no segundo semestre, no qual há muitas decisões, espera-se muito dele. No confronto de ida contra o Benfica, em Lisboa, o gaúcho de Porto Alegre, mais especificamente do bairro Restinga, apareceu.

Gaúcho comemora o gol da vitória. FILIPE AMORIM / AFP

O Barcelona estava com um jogador a menos desde o primeiro tempo — zagueiro Cubarsí foi expulso. Entretanto, na segunda etapa, Raphinha apareceu de forma decisiva para marcar o único gol do jogo. Na temporada, o brasileiro tem 40 jogos pelo Barça, 25 gols e 17 assistências.

Rodrygo aparece para o Real Madrid

Rodrigo abriu o placar para o Real contra o Atlético de Madrid. Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Em um clássico é necessário ter poder de decisão. E outro brasileiro mostrou que tem essa característica. Rodrygo marcou um golaço para abrir o placar para o Real contra o Atlético de Madrid, na vitória por 2 a 1, no Santiago Benabéu.

O camisa 11, que por muitas vezes está na sombra de Vinicius Júnior, Bellingham e Mbappé, mostrou sua importância para o time, mais uma vez. São 39 partidas na temporada, 14 gols e oito assistências de Rodrygo.

Técnico do Arsenal se vira com o que tem

Arteta reinventou o Arsenal. Glyn KIRK / AFP

Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Kai Havertz e Gabriel Martinelli. Estes são os desfalques do ataque do Arsenal na temporada. Mesmo assim, os Gunners golearam o PSV por 7 a 1, jogando na Holanda.

Além do mérito dos jogadores que fizeram uma grande partida, o técnico Mikel Arteta também precisa ser valorizado. O sistema ofensivo foi montado por Nwaneri, jovem promessa de 17 anos; Trossard, experiente ponta esquerda, mas reserva que costuma ser reserva; e Merino, volante de origem, porém atuou como centroavante.

O treinador não apenas colocou os três em campo e torceu para dar certo. Ele conseguiu envolver a defesa do PSV, com boas trocas de passe, além de elementos surpresa que apareceram para definir o placar elástico, como o meio-campista Odegaard, autor de dois gols.

Kane decide na Alemanha

No clássico alemão, o centroavante inglês Harry Kane foi decisivo para o Bayern de Munique. Ele marcou duas vezes, uma bela cabeçada e em cobrança de pênalti, para encaminhar a vaga contra o Bayer Leverkusen.

O atacante vinha sofrendo com problemas físicos e isso prejudicou as últimas atuações do bávaros. Um desempenho como o de Kane serve para valorizar um dos principais artilheiros da temporada. São 31 gols marcados em 34 jogos disputados.

Os resultados dos jogos de ida das oitavas da Champions League

Club Brugge 1 x 3 Aston Villa

PSV 1 x 7 Arsenal

Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid

2 x 1 Atlético de Madrid Borussia Dortmund 1 x 1 Lille

Feyenoord 0 x 2 Inter de Milão

Benfica 0 x 1 Barcelona

Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen

3 x 0 Bayer Leverkusen PSG 0 x 1 Liverpool

Ouça o Deu Liga