Diretor do Guarani critica extensão da janela de transferências: 'Um erro'

A abertura da janela extra de transferências para jogadores que disputaram os campeonatos estaduais gerou polêmica no futebol brasileiro. A medida, que permite a inscrição de atletas até 11 de abril, tem o objetivo de beneficiar aqueles que ficaram sem clube após o fim dos torneios regionais. No entanto, a decisão não foi bem recebida por todos. O Guarani não achou correto, por exemplo.

O executivo de futebol do clube campineiro, Rodrigo Pastana, se manifestou contra a extensão do período de negociações, alegando que a mudança prejudica o planejamento dos clubes, especialmente os que disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro.