Denver se vinga do líder Thunder com show de Jokic em duelo de candidatos a MVP da NBA

Um dia após ser facilmente batido pelo Okhahoma City Thunder e ver Nikola Jokic atuar por três quartos com contusão no cotovelo, o Denver Nuggets voltou ao Paycom Center e se vingou do adversário. Em grande atuação de seu astro, o time texano anotou impressionantes 140 pontos contra 127 no líder da Conferência Oeste e dono da melhor defesa da NBA, com o ala-pivô sérvio brilhando no duelo de candidatos à MVP com Shai Gilgeous-Alexander.