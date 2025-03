De olho no Corinthians, Neymar incentiva crianças da base do Santos: 'Sigam o sonho de vocês'

Neymar vem tendo dias intensos no Santos. Além de ser um dos líderes do elenco na tentativa de recolocar a equipe na final do Paulistão - faz semifinal com o Corinthians no domingo - o astro se divide em buscar parceiros e aprimoramento à estrutura do clube e também serve de inspiração às crianças da base santista, com palavras de incentivo.