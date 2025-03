Corinthians tem invencibilidade na Arena como trunfo para afastar crise e queda de treinador

Após viver a pior semana da temporada até aqui, com bate-boca no vestiário ainda no intervalo da derrota por 3 a 0 diante do Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, o Corinthians se prepara para dois confrontos decisivos, que podem definir o futuro da equipe nesta temporada. Começando pelo confronto com o Santos, neste domingo pela semifinal do Paulistão, a equipe tem a Neo Química Arena como um trunfo para afastar a crise no ambiente.

Após a derrota na Libertadores, a pressão e o risco de queda de Ramón Díaz e seu filho, Emiliano, aumentaram. Mesmo com apenas duas derrotas em 16 jogos até aqui, a maneira como se deu a derrota diante do Barcelona de Guayaquil foi um duro golpe para a confiança da comissão técnica. Entre os conselheiros, há uma ala que entende que o trabalho da dupla argentina não irá evoluir além do que se vê atualmente em campo e pede pela demissão do treinador.

A defesa corintiana é um dos principais pontos para as críticas a Ramón Díaz. Nesta temporada, em 16 jogos, o setor só não foi vazado em quatro oportunidades: Ponte Preta, São Bernardo, Novorizontino e Mirassol, todas pelo Campeonato Paulista. Além disso, a derrota para o Barcelona entrou para o rol de piores resultados da equipe brasileira na história da Libertadores.

A Neo Química Arena, no entanto, surge como uma aposta da equipe para atravessar as críticas ao trabalho dentro de campo. Ramón Díaz perdeu apenas uma partida em casa desde que chegou ao Corinthians - contra o Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana, em que avançou nos pênaltis. Desde setembro de 2024, já são 20 jogos consecutivos sem derrota.

Só nesta temporada, a equipe de Ramón soma sete vitórias - a mais recente contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão - e um empate atuando em seus domínios. Além disso, a torcida corintiana respondeu a essa boa fase, que vinha desde 2024, com recordes de público: contra a Universidad Central da Venezuela (UVC), pela segunda fase da Libertadores, chegou ao 25º jogo consecutivo com mais de 40 mil torcedores; contra o Santos, no Paulistão, bateu o recorde de pagantes, com 47.695 corintianos no estádio, na vitória por 2 a 1.

Contra o Santos, mesmo que o Paulistão não tenha a mesma relevância de outros tempos, o argentino deve apostar em um time completo. Desde 2020, o Corinthians não chega à decisão do Estadual e, considerando todas as competições, não levanta uma taça desde 2019, quando venceu o São Paulo na final do Paulista.