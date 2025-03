Corinthians repete pior derrota na Libertadores e precisa de feito inédito com Ramón por vaga

A derrota do Corinthians para o Barcelona por 3 a 0, nesta quarta-feira, entrou para o rol de piores resultados da equipe brasileira na história da Copa Libertadores. O time do Parque São Jorge precisa vencer por quatro gols de diferença na Neo Química Arena para avançar à fase de grupos, ou devolver o resultado contra os equatorianos para levar a decisão para as penalidades.

O Corinthians foi derrotado outras quatro vezes pelo placar de 3 a 0 na Libertadores. A primeira vez foi em 1996, contra o Grêmio, pelas quartas de final, no Pacaembu. Os outros resultados aconteceram todos na fase de grupos: em 1999, para o Cerro Porteño, também em São Paulo. Em 2003, para o Cruz Azul, no México. E o mais recente, em 2023, para o Independiente Del Valle, no Equador.

A equipe alvinegra também não tem um bom histórico na Libertadores quando precisou correr atrás de resultados adversos. O Corinthians iniciou 12 confrontos eliminatórios em desvantagem, mas só conseguiu reverter a situação uma única vez. Foi nas oitavas de final da edição de 2000, quando perdeu por 3 a 2 para o Rosário Central, na Argentina, e aplicou o mesmo placar na volta, se classificando nos pênaltis.

Para avançar sem precisar passar pelo drama das penalidades, o Corinthians terá de realizar um feito inédito sob o comando de Ramón Díaz. Com o treinador argentino à beira do gramado, o time alvinegro nunca venceu uma partida por quatro gols de diferença.

Em compensação, o Corinthians de Ramón Díaz já venceu por 3 a 0 em quatro ocasiões: Atlético-GO, Fortaleza, Bahia e Grêmio, todas pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. O time também bateu o Athletico-PR por 5 a 2.