Corinthians fecha o cerco contra o cambismo enquanto implementa reconhecimento facial

O Corinthians vem tendo casa cheia em todos os jogos nesta temporada, o que vai se repetir diante do Palmeiras, dia 17, pela volta da final do Campeonato Paulista. Mesmo com toda a carga dos ingressos sendo vendida pela internet, o clube ainda sofre com o cambismo e resolveu fazer uma campanha antes da decisão para evitar que torcedores seja, lesado.