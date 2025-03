Corinthians é goleado pelo Barcelona de Guayaquil (3-0) na Libertadores

O Corinthians perdeu por 3 a 0 para o equatoriano Barcelona nesta quarta-feira (5) no jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores-2025 e se complicou na competição.

Uma dobradinha de Janner Corozo (45'+2 de pênalti e 85') e um gol do uruguaio Octavio Rivero (82') deram ao time amarelo uma importante vantagem antes do jogo de volta que será disputado em São Paulo, no dia 12 de março.