Copa do Brasil 2025: confira os classificados e potes de sorteio da terceira fase

Últimos jogos da segunda fase da Copa do Brasil ocorreram nesta semana.

Com a definição dos últimos confrontos nesta semana, a Copa do Brasil conheceu seus 32 classificados para a terceira fase da competição.

Os 20 times oriundos da segunda fase, incluindo o Grêmio, se juntam aos nove melhores colocados do Brasileirão do ano passado, entre eles o Inter, além dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B.