Coordenador técnico da Ponte Preta confirma reforços para a Série C

A Ponte Preta está se movimentando no mercado para reforçar o elenco de olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o coordenador técnico João Brigatti, o clube já fechou com quatro jogadores e pode contratar até sete reforços para a competição nacional.

Entre os nomes confirmados está o meia-atacante Diego Tavares, ex-Paraná, que já tinha um pré-acordo com a equipe de Campinas desde o início do ano. Além dele, a Ponte contratou um zagueiro, um meio-campista e um atacante, cujas identidades ainda não foram reveladas.

"O Diego Tavares já estava acertado desde o começo do ano. Além dele, temos um zagueiro, um jogador para o meio de campo e um atacante já contratados", disse Brigatti.

Mesmo com as contratações já encaminhadas, a Ponte Preta segue ativa no mercado e pretende trazer, segundo o coordenador, mais dois ou três atacantes para fortalecer o elenco. A prioridade é suprir carências identificadas no setor ofensivo e garantir um time competitivo para brigar pelo acesso.

"São contratações estratégicas. Estamos analisando quais posições precisam de mais peças para termos um elenco forte na disputa da Série C. Nossa diretoria, sob o comando do presidente Marco Eberlin, tem dado total suporte nessa busca. Agora, o foco é encontrar mais dois ou três atacantes", afirmou.

Com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de manter uma janela extra de transferências de 10 de março a 11 de abril, a Ponte terá mais tempo para reforçar seu elenco. Essa medida permite que jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais possam se transferir para outras equipes antes do início da Série C.