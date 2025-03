Conmebol indica punição ao Cerro por racismo; Infantino está 'indignado' e CBF pede exclusão

O caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras, na Libertadores Sub-20 no Paraguai, chegou a instâncias mais altas do futebol. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, publicou uma nota em apoio ao garoto de 18 anos. Enquanto isso, Leila Pereira teve finalmente reposta da Conmebol, que prometeu punições ao Cerro Porteño. A CBF pediu para que o clube paraguaio seja expulso da competição.