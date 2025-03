Fora de casa e com um a menos por boa parte da partida, Barcelona venceu o Benfica pelo placar simples.

A primeira parte das oitavas de final da Champions League terminou nesta quarta-feira (5). As redes foram balançadas em todos os oito jogos e apenas um deles terminou empatado. Os duelos da volta serão disputados entre os próximos dias 11 e 12 .

Os destaques foram a goleada do Arsenal, fora de casa, por 7 a 1 sobre o PSV, e a vitória do Real Madrid no clássico contra Atlético de Madrid, por 2 a 1. Veja abaixo todos os resultados.