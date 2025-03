Caxias perdeu por 2 a 1 para o Fluminense e está fora da Copa do Brasil.

A Copa do Brasil segue a todo vapor, com jogos únicos na segunda fase decidindo quem continua vivo na competição nacional.

Até aqui, a rodada não foi boa para os gaúchos. Na quarta-feira (5), o Caxias foi eliminado pelo Fluminense , após perder por 2 a 1, no Estádio Centenário. Já na terça (11), o São José se despediu da competição depois de perder nos pênaltis para o Bragantino.

O Grêmio deve decidir a sua classificação nesta quarta (12), enquanto o Inter entrará no torneio apenas a partir da terceira fase.

Abaixo, Zero Hora traz os resultados da segunda fase da Copa do Brasil. Confira!

Jogos da Copa do Brasil 2025

Resultados da segunda fase

Próximos jogos da segunda fase

Regulamento do campeonato

Na edição 2025 da Copa do Brasil há uma mudança importante na regra. Nos dois primeiros enfrentamentos, não há vantagem para o time visitante. Os confrontos são disputados em jogo único e, caso a partida termine empatada, a decisão vai para os pênaltis.

O atual campeão do torneio é o Flamengo, que chegou ao quinto título. O maior vencedor é o Cruzeiro, com seis. O Grêmio vai em busca do hexa, enquanto o Inter tentará o seu segundo título — campeão em 1992 —, assim como o Juventude, vencedor em 1999.